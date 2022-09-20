Германия заполнила свои подземные газовые хранилища (ПХГ) более чем на 90 процентов, сообщил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в своем аккаунте Twitter.

«Заполнив газовые хранилища на 90,07 процента, Германия достигла нового этапа», — подчеркнул глава регулятора.

Мюллер отметил, что достижение повысит безопасность энергоснабжения страны и поможет справиться с возможными чрезвычайными ситуациями, но ФРГ необходимо продолжать пополнять запасы.

Ранее правительство ФРГ обязало всех операторов заполнить подземные хранилища на 85 процентов к 1 октября, а затем на 95 процентов к 1 ноября.