Если украинские военные смогут освободить Лиман Донецкой области от захватчиков, это поможет ускорить освобождение всей территории Донбасса. Об этом говорится в заявлении советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин Live».

По его словам, украинские военные пока не могут освободить Лиман и обеспечить себе правобережный плацдарм за рекой Оскол.

«Там очень сложный лесной узел в сторону Боровой: леса, железные дороги, куча бетона. Обороняются там всего три БТГ, но они от первого шока оправились уже. Стоят достаточно профессионально, мотивированно, и мы их не можем пройти», — сказал он.

Арестович отметил, что если ВСУ смогут освободить Лиман и сохранить достаточный наступательный потенциал, чтобы двинуться на линию под Сватово, устроить «большое сражение» и выйти на Кременную, тогда обрушится вся оборона россиян в Луганской области.

Тогда, по его слова, украинские военные смогут выйти на северные границы так называемой «ЛНР».

«А если мы берем «ЛНР», то мы с тыла заходим в Донецк, «народные республики» отрезаем от Российской Федерации и все, Донбасс освобожден. Они боятся этого как огня», — сказал советник ОП.

При этом если ВСУ «застрянут» в Лимане и россиянам удается либо выбить защитников с этих плацдармов, либо не дать пройти дальше, фронт на какой-то период становится стационарным, пока одна из сторон не накопит сил для того, чтобы его опять сдвинуть.

По словам Арестовича, существует еще один вариант развития событий.

«Наши давят от Северска, по сообщениям российской стороны, если мы продавим там, то возникает еще одна возможность. Мы их условно подрезаем с юга, берем Рубежное, Северодонецк и Лисичанск и тогда мы заходим снизу в тыл за их линию Сватово — Кременная, тогда мы бъем наверх и направо в сторону Счастья, и опять рушится их оборона, потому что мы за спиной. Это еще одна опция, она их тоже крайне беспокоит», — добавил он.