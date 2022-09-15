Россия заявила о намерении нарастить поставки газа в Турцию, если страна будет увеличивать его потребление. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Если турецкие партнеры будут увеличивать потребление газа и обращаться по дополнительным объемам, мы эти вопросы будем рассматривать и обеспечивать такие поставки», — сказал он.

Новак напомнил, что у России с Турцией есть ряд долгосрочных контрактов на поставку газа по «Турецкому потоку» и по «Голубому потоку». «Примерные объемы составляют около 26 млрд куб. м газа в год», — добавил он.