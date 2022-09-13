13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
13 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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