Российские войска не в состоянии укрепить новую линию фронта после успешного контрнаступление ВСУ в Харьковской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сейчас обе стороны ведут активные бои за Лиман, а россияне переживают, что ВСУ будут форсировать Северский Донец. Войска РФ, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления, пишут аналитики.

Россияне не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

«Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол», — считают в Институте.