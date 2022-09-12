Россия непременно избавится от доллара в экономике, уверен президент Владимир Путин. На совещании по экономическим вопросам он назвал процесс дедолларизации неизбежным.

Его слова прозвучали в контексте обсуждения мер по созданию условий для перестройки российской экономики, в том числе на фоне санкций.

«Наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать «подушку безопасности», как ее создавать в новых условиях и что такое «подушка безопасности» в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал Путин.