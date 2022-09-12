Между Азербайджаном и Европейским банком развития и реконструкции подписаны два документа. Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что до подписания провел встречу с резидентом ЕБРР госпожой Одиль Рено-Бассо, на которой были обсуждены перспективы сотрудничества с банком и реализация совместных проектов.

«Подписанные сегодня документы подразумевают выделение со стороны ЕБРР крупного кредита без госгарантирования проектов обновления флотилии ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство»(ASCO), переданного в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга, совершенствование инфраструктуры в городе Гянджа по проекту «Освещение улиц» в рамках «Программы Гянджа-Зеленый город», — отметил он.