В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе, сообщает Report.

Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) — 8:0.

Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.