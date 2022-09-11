В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе, сообщает Report.
Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) — 8:0.
Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.
В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе, сообщает Report.
Эльданиз Азизли (55 кг) в финале уверенно одолел Нугзари Цуцурмию (Грузия) — 8:0.
Таким образом, Азизли во второй раз в карьере завоевал звание чемпиона мира.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий