Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Аваза Зейналлы.
Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.
«По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Будет дана дополнительная информация», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Аваза Зейналлы.
Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.
«По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Будет дана дополнительная информация», — говорится в сообщении.
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