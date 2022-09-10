Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Аваза Зейналлы.

Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

«По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Будет дана дополнительная информация», — говорится в сообщении.