Совет Евросоюза одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро, сообщает Минфин Чехии в пятницу, 9 сентября.

«После июльской договоренности о предоставлении 1 млрд евро министры финансов ЕС в Праге договорились ускорить следующую часть макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро», — говорится в сообщении.

Глава Минфина Чехии Збынек Станюра отметил, что средства пойдут на «повседневную деятельность государства и обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы».

Он добавил, что будет «настаивать на быстром согласовании с позиции председательствующей страны предоставления оставшихся трех миллиардов евро, для чего мы также должны договориться о разделении этой суммы на кредиты и гранты».