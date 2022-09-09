Сегодня в Баку состоялось совместное мероприятие с участием официальных лиц Азербайджана, России и Ирана по перспективам развития транспортного коридора «Север-Юг». На мероприятии была подписана Бакинская декларация по итогам первой трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией по развитию транспортного коридора.

Декларацию подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми и заместитель премьер-министра России Александр Новак, передает АПА.

Согласно декларации, стороны выразили готовность к сотрудничеству в области оценки и анализа инфраструктуры и транспортных возможностей для использования коридора в полной мере.

Отмечено, что стороны подчеркнули важность создания совместной рабочей группы между сторонами, и намерены провести первое заседание в течение месяца.

Кроме того, стороны заявили о намерении в течение месяца подготовить проект соглашения по железнодорожному проекту «Решт-Астара» и начать переговоры до конца 2022 года.