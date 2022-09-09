У армии РФ катастрофическая ситуация на Изюмском направлении в связи со стремительным контрнаступлением ВСУ. Оборона посыпалась.

Это признал 8 сентября на своем канале в Telegram бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков .

«Южнее Харькова пока полный «аллес капут» (всему конец — ред.) организованной обороны», — написал он. Он подтвердил полное освобождение украинскими войсками города Балаклеи.

Согласно данным Стрелкова, ВСУ уже вплотную придвинулись к Купянску и ведут бои с армией РФ «на ближних подступах» к городу.

«Противник силами мобильных ДРГ совершает глубокие рейды в тыл наших дезориентированных войск, небольшими силами внося панику и громя тыловые блокпосты, перехватывая дороги и транспортные колонны», — сообщил Стрелков.

Он уточнил, что у этих мобильных групп ВСУ имеется отличная связь и серьезная огневая поддержка. Благодаря этому украинская артиллерия высокоточными ударами громит скопления российских оккупантов на данном участке.

«Наша авиация не способна в этой каше распознать «свой — чужой», поэтому такие налеты противнику пока сходят с рук», — пожаловался он.

Он уверяет, что российское командование экстренно перебрасывает на данное направление резервы в попытке сдержать стремительное движение ВСУ вперед. Будет ли это иметь какой-то эффект, неизвестно. В целом, Стрелков прогнозирует армии РФ в дальнейшем похожие катастрофы на других фронтах. «Принимайте первый цветочек. Ягодки тоже скоро поспеют», — констатировал он.