Высокопоставленные члены королевской семьи прибыли в замок Балморал.

За рулем был замечен принц Уильям, рядом с ним — принц Эндрю, а на задних сиденьях — граф и графиня Уэссекские.



Внук королевы принц Гарри также направляется в Балморал, но без своей супруги Меган Маркл и отдельно от остальных родственников.

Также в Балморал уже прибыли наследный принц Чарльз и его супруга Камилла, которые прилетели в замок на вертолете, а также принцесса Анна.

При этом представитель премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заявил, что она не планирует поездку в Шотландию в четверг и пятницу.