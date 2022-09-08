Находящиеся на освобожденных территориях Азербайджана зарубежные путешественники прибыли в город Шуша.

Ожидается, что в ходе визита они ознакомятся с достопримечательностями города, разрушениями, совершенными армянами за 30 лет оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они ознакомятся с Шушой и Агдамом, во второй — с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).