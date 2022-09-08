Иран достиг 100-процентного самообеспечения в снабжении своих военно-воздушных сил (ВВС) боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом заявил в четверг командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди, передает ТАСС.

«Мы достигли 100-процентного самообеспечения в области беспилотной авиации, но не должны ни на мгновение останавливаться в этих усилиях, потому что остановка в данной сфере ведет к отставанию, — цитирует агентство ИСНА Вахеди, который посетил базу иранских ВВС в Тебризе (провинция Восточный Азербайджан). — Мы добились хорошего прогресса в области беспилотных летательных аппаратов, ВВС закупили два очень ценных дрона — «Каман-12» и «Каман-22″. Мы одни из первых в регионе в области беспилотной авиации. Наши возможности растут с каждым днем, и мы услышим хорошие новости в этой области в недалеком будущем».

Командующий ВВС Ирана также отметил успехи оборонной промышленности страны в модернизации радаров на боевых самолетах, производстве высокоточных бомб, ракет большой дальности и ракет класса «воздух — воздух».