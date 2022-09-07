7 сентября 2022 года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Испании с генеральным секретарем Всемирной туристской организации (ВТО) Зурабом Пололикашвили.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Байрамов заявил, что Азербайджан придает большое значение развитию сферы туризма, и в этой связи значимо сотрудничество с ВТО. Он отметил, что в последние годы в нашей стране проводится широкомасштабная работа по развитию туристической инфраструктуры. До сведения генерального секретаря было доведено, что Азербайджан заинтересован в расширении учебно-образовательных возможностей в сфере туризма на уровне страны и региона. Байрамов также проинформировал собеседника о потенциале нашей страны в сфере туризма на освобожденных территориях.

Генеральный секретарь ВТО Зураб Пололикашвили отметил высокий потенциал развития туризма в Азербайджане, а также в регионе и готовность к реализации совместных с нашей страной проектов и организации мероприятий. В частности, была подчеркнута важность реализации совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики и соответствующими структурами программ в сфере образования и инноваций.

Стороны обменялись мнениями по вопросам представительства Азербайджана в структурах ВТО, организации совместных мероприятий и конференций, инициатив в сфере туризма в международных организациях.