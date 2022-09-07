Молдова ведет переговоры о поставках газа с Азербайджаном и Румынией, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в телеэфире в среду, передает «Интерфакс-Азербайджан».

«У молдаван есть поговорка: не кладите яйца в одну корзину. Суть этого высказывания в том, что после 30 лет независимости мы зависимы от одного источника энергии. Эту ситуацию надо изменить, что мы и пытаемся сейчас делать», — сказал Спыну.

Отвечая на вопросы журналистов об условиях поставок, он сказал, что «операторы из обеих стран предлагают хорошие цены на газ, не ставя перед Молдовой никаких условий».

«Мы бы хотели подписать долгосрочный контракт на 10-15 лет. Пока идет обсуждение, есть много нюансов. Однако неизвестно, когда можно будет подписать контракты на поставки газа. Мы хотели бы как можно скорее. Нет никаких требований и условий, и я повторяю: мы никогда не соглашались на условия, тем более политические», — подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что формула расчета цены на газ, которую правительство обсуждает с Азербайджаном, выгоднее летом, чем формула, которую утвердило с «Газпромом» прежнее правительство во главе с экс-премьером Ионом Кику.

«Кику сейчас критикует цены на газ. Когда с таким пафосом обсуждают сейчас ситуацию с газом, возьмите и посмотрите, по какой формуле заключили старый контракт. Формула не изменилась. Легко заниматься популизмом, говорить — при нас была лучшая цена, когда закупочная цена на газ была $100. И совсем другая ситуация, когда цена $2 тыс.», — сказал Спыну.