Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству школьных зданий в городах Кяльбаджар и Зангилан.

В целях проектирования и строительства в городе Кяльбаджар здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов.

Другим распоряжением главы государства с целью проектирования и строительства в городе Зангилан здания полной средней школы на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству науки и образования Азербайджана первоначально выделены 300,0 (триста) тысяч манатов.

Президент также подписал распоряжение о мерах по проектированию и реставрации дома Садыгджана в городе Шуша.

В соответствии с распоряжением юридическому лицу публичного права «Управление государственного заповедника города Шуша» с целью проектирования и восстановления дома азербайджанского музыканта, тариста, композитора Мирзы Асад оглу Садыга (Садыгджана), расположенного в городе Шуша, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, первоначально выделены 600,0 (шестьсот) тысяч манатов.

Кроме того, выделены средства на работы по строительству, ремонту и восстановлению в населенных пунктах (город, село, поселок) на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского и Тертерского районов, входящих в Карабахский экономический район.