Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало прогноз по спросу стран Европейского союза (ЕС) на газ.

Годовой спрос на природный газ в странах ЕС на 2022 год прогнозируется в объеме 357 млрд. кубометров (на 10% меньше, чем в 2021 году), на 2023 год — 339 млрд. кубометров (на 5% меньше, чем в этом году), передает АПА.

Согласно прогнозу Fitch Ratings, спрос стран ЕС на азербайджанский газ в этом году и в 2023 году составит 12 млрд. кубометров. Другими словами, по объему экспорта азербайджанский газ занимает четвертое место после СПГ (сжиженного природного газа), Норвегии и африканских стран.