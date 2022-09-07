Взрыв вблизи российского посольства в Кабуле стал следствием ослабления антитеррористических мер. Такое мнение в интервью «Российской газете» выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Исходя из этого, по его словам, пока что преждевременно говорить о победе над международным терроризмом. Он добавил, что в мире всё ещё активны сотни различных группировок.

«А наиболее крупные из них, такие как «Аль-Каида» и ИГИЛ, не оставляют намерений по созданию на отдельных, прежде всего нестабильных, территориях террористических анклавов — так называемых халифатов», — добавил Коков.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ отметил, что в текущих условиях даже незначительное послабление антитеррористических мер неизбежно приведёт к новому всплеску активности боевиков, к новым терактам и жертвам.