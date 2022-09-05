Кремль предупредил, что Россия не возобновит поставки газа в Европу, пока не будут сняты западные санкции, пишет The Telegraph.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил «коллективный Запад» в решении перекрыть транзит по важнейшему газопроводу «Северный поток».

«Проблемы с прокачкой газа возникли из-за санкций, введенных западными странами против нашей страны и ряда компаний. Нет никаких других причин, которые могли бы вызвать эту проблему с насосом», — заявил он.

«На сегодняшний день это самое ясное признание России в том, что ее сокращение энергопоставок является ответом на западные санкции», — пишет The Telegraph.