Как уже сообщал «Минвал», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Молдова должна понять, мол, создание угрозы российским миротворцам в Приднестровье воспринимается как нападение на Россию.

«В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российским миротворцам в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на Россию — как в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили», — заявил он на днях во время выступления в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Он также подчеркнул, что «Россия сделает все для защиты интересов русскоязычного населения Молдовы».

По словам Лаврова, для урегулирования конфликта в Приднестровье Россия и де-факто Приднестровье готовы к диалогу, однако, по его словам, президент страны Майя Санду и ее правительство к нему не готовы.

Вслед за этим Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы потребовало разъяснений от посольства России из-за слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Москва будет расценивать угрозу российским миротворцам или военным, охраняющим военные склады в Приднестровье, как нападение на всю страну.

«Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску распорядился о вызове сегодня в МИДЕИ временного поверенного в делах Российской Федерации в Республике Молдова для получения разъяснений относительно заявлений главы российской дипломатии, а также для выражения позиции наших властей», — говорится в заявлении.

Попеску подчеркнул, что в Молдове соблюдают права людей, которые говорят на русском, украинском, гагаузском, болгарском и языках других национальных меньшинств.

Также, по его словам, Молдова привержена «мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны, так и в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории нашего государства».

Но допустим при каких-то обстоятельствах руководство России сочтет, что Молдова «создала угрозу» ее военным в сепаратистском Приднестровье – как физически она сможет ответить на это? В состоянии ли сегодня армия РФ преодолеть украинские территории и осуществить вторжение еще и в Молдову?

Отвечая на эти вопросы «Минвала», молдавский политический комментатор Виктор Чобану прежде всего отметил одну интересную особенность — заявления российских официальных лиц по Молдове (в контексте Приднестровья) появляются с определенной периодичностью.

«По замыслу кремлевских пропагандистов (а Лавров давно уже не дипломат) они должны демонстрировать, что Россия не отказалась от своих планов захвата юга Украины с выходом к Приднестровью.

Я бы обратил внимание на «логику» этой пропагандистской конструкции. Сначала Лавров констатирует отсутствие диалога между Кишиневом и Тирасполем. Тут же следует «вывод» о том, что «судя по публичным заявлениям президента Майи Санду и ее команды, они под диктовку США и ЕС такого прямого диалога не хотят и рассчитывают на недипломатический вариант решения проблемы». Типичный ни на чем не основанный пропагандистский штамп. А отсюда всего шаг до — «Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения не пострадали». Ну и чтобы нагнать напряженности – «любые действия, которые будут создавать угрозы безопасности нашим военнослужащим, будут рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию».

По факту – все в этой конструкции ложь, констатирует Чобану. «От отсутствия диалога – он идет постоянно, до мифической угрозы миротворцам. Но цель пропагандиста Лаврова – декларация того, что Россия намерена и может расширить театр военных действий. В действительности это не так. И даже наоборот – Россия с трудом удерживает позиции в Херсоне от контрнаступления ВСУ. Ни о каком наступлении через Одессу до Приднестровья в этих условиях не может быть и речи. Просто лишний раз Россия подтвердила свою агрессивную суть и «попугала» маленькую Молдову», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь доктор истории, директор Института эффективной политики (Кишинев) Виталий Андриевский заявил «Минвалу», что «во-первых, Молдова намерена только мирным путем решать проблему Приднестровья».

«Во-вторых, хорошо было бы, если Лавров прокомментировал заявления некоторых российских военных и депутатов Госдумы, которые открытым текстом говорят, что Россия готова захватить военным путем Приднестровье.

В-третьих, это заявление еще раз убеждает, что нужно требовать не только вывода российской армии, но и отказываться от услуг военных миротворцев, меняя формат миротворческой операции».

Что касается заявления Лаврова о том, что «Россия сделает все для защиты интересов русскоязычного населения Молдовы», тут много неясного, отмечает Андриевский. «Не ясно, от кого будут защищать и по каким причинам. Не ясно, кого называют русскоязычными. В Молдове более 90% населения владеет русском языком. И никто им не мешает его использовать. Но если хочешь быть на государственной службе, то нужно знать государственный язык. И еще одно. Что понимается под словами «интересы русскоязычных»? Под эти «интересы» можно подогнать все что пожелаешь. К этому нужно добавить, что в Молдове не проживают «русскоязычные граждане», а живут вместе с коренным населением украинцы, русские, гагаузы, болгары и другие национальные меньшинства. И их родной язык пользуется защитой государства», — подчеркнул наш собеседник.

И последнее, отметил директор института: «По словам Лаврова, для урегулирования конфликта в Приднестровье Россия и де-факто Приднестровье готовы к диалогу, однако, по его словам, президент страны Майя Санду и ее правительство к нему не готовы. Тут также много непонятного. Если Россия готова к диалогу, то должна высказать что она хочет обсуждать и каковы ее предложения. Вывод армии? Молдова готова обсуждать. Вывоз или уничтожение боеприпасов? Всегда готова. Есть предложение по другим вопросам? Пусть выскажут. Что касается Приднестровья, то Молдова готова обсуждать с Тирасполем статус этого региона. Но какое может быть обсуждение, если официальные лица Тирасполя делают заявление о желании региона войти в состав России?»

В целом это заявление Лаврова вызывает недоумение. Понятно, что это угроза. Но мне кажется, что после фиаско «второй армии в мире» в Украине никто всерьез уже не рассматривает угрозы Кремля», — заключил Андриевский.

Самир Ибрагимов