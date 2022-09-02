В результате российско-украинской войны мы видим, что вопрос природного газа является одним из самых острых вопросов в повестке дня европейцев. Здесь обсуждают интерконнекторы, и один из них — интерконнектор Греция-Болгария — близок к вводу в эксплуатацию. Есть и другие подобные проекты. Есть проект газопровода, по которому азербайджанский газ будет доставляться в три балканские страны. В целом могу сказать, что с начала российско-украинской войны к нам поступили официальные запросы более чем от 10 стран относительно увеличения объемов экспорта газа или начала экспорта. Есть также страны, которые уже получили от нас газ – Турция, Грузия, Италия, Болгария и другие.

Об этом в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м международном форуме Черноббио в Италии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Следовательно, нам необходимо тесное сотрудничество и координация для удовлетворения растущих потребностей. С этой целью мы уже официально начали энергетический диалог с Европейским Союзом. Это будет включать не только природный газ, но и другие сегменты энергетического рынка, в частности электроэнергию, водород и зеленый водород. Тем самым мы подошли к третьему этапу энергетической стратегии Азербайджана. Это инвестиции в возобновляемые источники энергии. Мы начали этот процесс несколько лет назад. Конечно, учитывая приведенные вами цифры по нефти и газу, мы можем чувствовать себя вполне комфортно. Потому что наши электростанции используют природный газ, топливо и водные ресурсы», — добавил президент.

«Но инвестировать в возобновляемые источники энергии было нашим моральным долгом, особенно учитывая огромный потенциал этой области. Мы уже оценили потенциал месторождений возобновляемой энергии в Азербайджане. Таким образом, подтвержденный потенциал Каспия только в азербайджанском секторе составляет 157 гигаватт.

Потенциал ветряных, солнечных и гидроэлектростанций в освобожденных нами в Отечественной войне 2020 года Карабахе и Зангезуре превышает 10 гигаватт. Мы уже находимся на этапе освоения этого важного потенциала. Могу вам сказать, что три ведущие энергетические компании, одна из Саудовской Аравии, одна из Объединенных Арабских Эмиратов и одна из Соединенного Королевства, уже инвестируют и будут продолжать инвестировать в три завода по производству возобновляемой энергии. Суммарная мощность этих станций составляет более 700 мегаватт. Это поможет нам поставлять дополнительный газ на экспорт. Это укрепит наш экспортный потенциал», — отметил лидер государства.