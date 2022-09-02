Второй этап нашей энергетической стратегии был связан с эксплуатацией огромных газовых месторождений. Согласно информации об утвержденных запасах Азербайджана, наши запасы составляют 2,6 триллиона кубометров. Азербайджан последние 10 лет является надежным поставщиком. Но с учетом имеющихся мощностей и наших планов по вложению средств в газовую инфраструктуру нам необходимо было построить большой газопровод. Мы назвали его Южным газовым коридором.

Об этом в своем выступлении на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на 48-м международном форуме Черноббио в Италии заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Южный газовый коридор представляет собой интегрированную трубопроводную систему, состоящую из трех трубопроводов – Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского (TANAP) трубопровода и Трансадриатического (TAP) трубопровода, который простирается до Италии. Это сложная техническая инфраструктура протяженностью 3500 километров. Часть его проходит через высокие горы, а часть — по дну моря. В последний день 2020 года заключительная часть этого важного проекта была сдана в эксплуатацию. С этого периода Азербайджан за полтора года стал страной, которая экспортирует природный газ в три страны Европы, помимо Турции и Грузии. За полтора года в Европу уже транспортировано 13,5 млрд кубометров газа, из которых 11,7 млрд кубометров приходится на Италию. В этом году мы планируем увеличить объемы и транспортировать на рынок Италии 10 миллиардов кубометров газа. Наш общий экспорт превысит 22 миллиарда кубометров, и у нас есть огромный потенциал для роста», — добавил президент.