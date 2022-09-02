2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев в итальянском городе Черноббио встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Халид бин Абдулазизом Аль-Фалих передал Ильхаму Алиеву приветствие Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда и поздравления по случаю освобождения территорий Азербайджана от оккупации.

Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и поздравления, а также попросил передать приветствие Королю Саудовской Аравии.

Министр выразил удовлетворение быстрым проведением реставрационных и реконструкционных работ на наших освобожденных от оккупации территориях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию экономических отношений, в том числе по проекту, реализуемому саудовской компанией «ACWA Power» в области возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также сотрудничеству в области энергетики, и в нефтегазовой сфере.

Была достигнута предварительная договоренность о визите ряда саудовских компаний и бизнесменов на освобожденные территории до конца этого года.