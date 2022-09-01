Австрия намерена поддержать общеевропейское ограничение цены на электроэнергию. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.

Австрийское правительство согласно с идеей ограничения цен на электроэнергию. Однако изначально местные чиновники относились к этому скептически. Решение Вены сумел изменить существенный рост цен, вызванный стремительным подорожанием газа после вторжения России в Украину.

«Мы должны наконец остановить безумие, которое происходит на энергетических рынках. И это может произойти только благодаря европейскому решению», – заявил глава правительства Австрии.

По его словам, он попытается убедить всех несогласных. Также чиновник призвал все 27 государств – членов ЕС «объединиться, чтобы немедленно остановить этот взрыв цен».

Нехаммер считает, что рыночная цена на электроэнергию должна снизиться. Ее необходимо отделить от газа, чтобы приблизить к фактическим издержкам производства.

«Мы не можем позволить Путину каждый день определять европейскую цену на электроэнергию», – резюмировал он.