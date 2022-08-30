Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк рассказал, почему в первые дни вторжения РФ не наносились удары по мостам и не подрывали их.

В интервью Фактам он сказал, что украинским властям было жалко взрывать мосты — «24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты».

«Первые несколько часов думали: мы вкладывали деньги в комфорт для людей, как теперь разрушать все это? Любому заботливому владельцу трудно самому уничтожить то, что он создал своими руками. Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в шесть вечера уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре», — заявил Подоляк.

Он также не отрицает, что претензии к властям, конечно, будут. Ведь люди склонны искать кого-то, кто должен ответить за высокую цену происходящего.

«Да, с моральной точки зрения это понятно, но с объективной — к войне Украина была готова, иначе 180 дней никто не смог бы выстоять против такой армии», — резюмировал Подоляк.