30 августа в Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю 100-летия Победы Турецкой Республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания почтили память великих лидеров Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Затем был показан видеоролик о турецкой войне за независимость.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории азербайджано-турецких братских и дружеских отношений, о том, что 30 августа является одним из самых важных дней в Турции, и о важности постоянного проведения таких мероприятий в обеих странах.

Особо была подчеркнута исключительная роль глав государств в выведении отношений между странами на сегодняшний уровень дружбы, братства и стратегического союзничества.

В конце прозвучали патриотические песни и стихи.