Президент Сербии Александр Вучич заявил агентству Reuters, что страна способна найти альтернативу российским энергоносителям с целью решения проблем с дефицитом поставок, которые ожидаются в ближайшие месяцы.

По словам Вучича, официальный Белград ищет источники «везде, где только может». «Мы будем брать иракскую [нефть]… Я попытаюсь договориться и с Венесуэлой. Мы готовы брать [энергоносители] откуда угодно. Мы не привередливы», — сказал он.

Сербия также планирует закупать газ в Азербайджане в 2023 году и увеличила количество газа, которое она хранит в хранилищах, до самого высокого уровня, добавил президент.