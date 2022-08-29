Российские войска были вынуждены массово перебрасывать солдат и технику на юг Украины из-за угроз контрнаступления ВСУ. Это значительно повлияло на их военные возможности.

Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, которое приводит СNN.

«Россияне были вынуждены стягивать ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут перейти в наступление на юге. И поэтому им пришлось сократить некоторые подразделения в определенных районах на Донбассе, чтобы ответить на то, что, по их мнению, было надвигающейся угрозой контрнаступления», — заявил Кирби.

Он также отметил, что сейчас Россия испытывает проблемы с резервами. Военное руководство пытается усилить вербовку и заставляет своих призывников и контрактников служить дольше положенного срока. В то же время сообщения о потенциальном контрнаступлении ВСУ «усугубляют проблему».

По словам Кирби, переход в контрнаступление для украинцев не является чем-то абсолютно новым.

При этом Кирби отказался как-либо комментировать контрнаступление украинских военных, которое началось сегодня в Херсонской области.