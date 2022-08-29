Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) отреагировал на успешные удары Вооруженных сил Украины в Херсоне и области, которыми были поражены ряд вражеских позиций.

Секрет успехов ВСУ, по данным Гиркина, заключается в применении реактивной артиллерии HIMARS.

«На Херсонском фронте противник за ночь вновь обстрелял «хаймерсами» плотину Новокахоской ГЭС и объекты в Херсоне. Отмечены неоднократные обстрелы «пакетами» этих ракет наших передовых линейных частей. Как отмечают корреспонденты — «видимо, ракет много — не экономят, уже и по пехоте бьют», — жалуется он.