Франция готова обеспечить поставки газа в Германию. Об этом заявила госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — сказала Бун. Она назвала это «примером европейской солидарности». Одновременно госсекретарь отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Вместе с тем Бун признала, что цены на электроэнергию во Франции продолжат рост в 2023 году. Как сообщила ранее газета Le Parisien, оптовые цены на электроэнергию в стране в будущем году могут вырасти в 10 раз. Если год назад цена за 1 мегаватт-час составляла €85, то в следующем году, согласно прогнозам экономистов, она превысит €1 тыс.