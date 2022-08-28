Великобритания передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны, сообщает «Анадолу» со ссылкой на распространенное в субботу заявление Минобороны Соединенного Королевства.

Всего будут поставлены шесть беспилотных подводных аппаратов: из них три будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены Лондоном у оборонных компаний. Подобные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.

Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с данными средствами в рамках трехнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США.

В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к занятиям. «Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии Украины и ее портов», — заявил британский министр обороны Бен Уоллес.