По прошествии полугода военных действий российская армия находится «в состоянии глубокого шока». Так охарактеризовал ситуацию в Украине сотрудник аналитического центра бундесвера GIDS, профессор, полковник запаса Буркхард Майснер в разговоре с журналистами «Немецкой волны».

По словам эксперта, несмотря на ожидания, Россия оказалась не в состоянии ни в молниеносной, ни в полугодовой военной операции оккупировать Украину. Российская армия потеряла большое количество солдат: называются цифры от 20 тысяч до 40 тысяч, и, возможно, правда находится где-то посередине. Известно о подразделениях, потерявших до 80 процентов личного состава. У армии РФ проблемы с набором военнослужащих, потери танков исчисляются четырехзначными числами. Но в то же время она не повержена. Однако неспособность достичь поставленных целей «подорвала веру российской армии в саму себя».

Говоря об украинской армии, Майснер отмечает, что она целенаправленно и сознательно атакует слабые места логистики армии РФ с помощью дальнобойной артиллерии, и если бы этой дальнобойной артиллерии было больше, то она атаковала бы еще лучше, но для «масштабных наступлений ей нужны значительные танковые силы».

«Украина просила о таком вооружении и получила его, но только в малых объемах», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, особенно от готовности Германии поставлять танки Украине зависит вопрос о том, перейдет ли эта война из стадии позиционных боев, которые идут на востоке и юге страны, в динамическую стадию. В настоящий момент ВСУ используют своего рода тактику «коррозии», чтобы пресечь способность российской армии развивать наступление и оккупировать новые территории. Но чтобы выйти из состояния позиционной войны, ей нужны мобильные транспортные средства, однако ключевые страны Европы ведут себя в этом вопросе крайне сдержанно, указывает Майснер. Если их позиции изменятся, то, вероятно, изменится и ситуация на поле боя.

В отличие от российской армии украинская ведет успешную оборону, чего многие на Западе не ожидали от нее, говорит эксперт. По его словам, украинцы не пребывают в состоянии шока, хотя понесли тяжелые потери, у них слабые ВВС, и в вопросах вооружений и боеприпасов они не могут сравниться с россиянами.