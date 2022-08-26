Зампредседателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Россия не хочет перекрывать газ Европе, десятилетиями его поставляла, но та встала в фарватер политики США, если ФРГ хочет покупать СПГ в Канаде, хотя это в разы дороже, чем трубопроводный из России, пусть покупает. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия не хочет ничего перекрывать, ведь РФ десятилетиями поставляла газ в Европу.

«Европа была довольна, и мы были довольны. Значит, отношения должны быть прагматичными. Но сейчас Европа встала в фарватер американской политики», — рассказал Медведев.

Он добавил, что во время президентства Дональда Трампа Штатами было сделано предложение поставлять сжиженный природный газ, что является очень затратным и труднореализуемым.

«Но сейчас Европа довела себя до такого положения, когда она по-серьезному рассматривает этот вариант. Трубный газ гораздо дешевле, а сжиженный природный газ страшно дорогой», — добавил зампред СБ РФ.