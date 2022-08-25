Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что цена на сжиженный природный газ (СПГ) на 50% выше, чем поставки российского газа по контракту с «Газпромом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство энергетики страны.

Христов отметил, что расчеты на основе формулы цены по действующему контракту с «Газпром экспортом» показывают, что этот газ является самым дешевым после азербайджанского. По его словам, цена двух партий сжиженного природного газа с доставкой через Грецию в сентябре, которые заказало предыдущее правительство, на 50% выше цены поставок российского «Газпрома».

«Мы имеем контракт с «Газпром экспортом» на поставку 3 млрд кубометров природного газа и обязательство использовать не менее 80% этого объема. Если мы этого не сделаем, то обязаны будем заплатить за это независимо от того, использовали мы газ или нет. Пока по этому контракту мы использовали 1 млрд кубометров, а должно быть 2,4 млрд куб. м. Если мы не выберем оставшийся объем, то, скорее всего, пойдем в арбитраж с возможностью потерять крупную сумму», — признался он.

Министр отметил, что Болгария в данный момент меньше всего хочет заниматься судебными делами, потенциальный исход которых был бы для нее отрицательным.