Среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Росстата на своем сайте.

Первое место заняли Соединенные Штаты Америки. На третьем месте расположилась Саудовская Аравия.

Россия в июне нарастила добычу до 10,667 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как Саудовская Аравия добывала 10,646 млн б/с, а США — 12,04 млн б/с.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года Россия добыла 263,3 млн тонн нефти, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период 2021 года.