Германия заполнила газовые хранилища на 80,14 процента, сообщается в отчете Федерального сетевого агентства ФРГ (Bundesnetzagentur).

В частности, крупнейшее подземное хранилище страны «Реден» удалось заполнить на 61 процент вопреки сложной ситуации в начале апреля. Тогда отбор и закачка газа в хранилище были прекращены на фоне выхода группы «Газпром» из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов.

Агентство отмечает, что в настоящий момент поставки топлива в страну стабильны. При этом ситуация с газом «напряженная», и нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. В то же время прокачка газа из России по трубопроводу «Северный поток» находится на уровне 20 процентов от максимальной мощности.