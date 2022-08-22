Потери Украины за 6 месяцев войны составили почти 9 тысяч военнослужащих. Такую цифру озвучил Главком ВСУ Валерий Залужный на форуме «Защитники. Перекличка», сообщает «Интерфакс-Украина».

«В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, — наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тысяч героев, которые погибли», — сказал Залужный.