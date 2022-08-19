Экономические процессы, происходящие в настоящее время в мире, проблемы, вызванные военным конфликтом между Россией и Украиной, основным производителем и экспортером продовольственной пшеницы, риски поставок, ограничения на экспорт продовольственной пшеницы, рост спроса на продовольственную пшеницу на мировом рынке привели к росту цен.

Как сообщили в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики, эти и другие факторы также повлияли на цены на муку и хлеб в Азербайджане.

В настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на муку и, как следствие, на хлеб.

С целью недопущения манипуляций с ценами на муку и хлеб в нашей стране на фоне роста цен на мировом продовольственном рынке Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики проводит соответствующие мероприятия. Так, Государственная служба проводит регулярный мониторинг потребительского рынка с целью пресечения необоснованного завышения цен, контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при формировании цен.