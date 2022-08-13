Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто огласил механизм, который позволит сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз. Это можно сделать путем установления сроков подачи заявок, заявил господин Хаависто MTV. Например, подавать документы на туристическую визу по понедельникам, пояснил глава МИД, — передает Minval.az

«На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам»,— заявил Пекка Хаависто.

По мнению министра, в этом случае росла бы очередь за туристическими визами, соответственно, они выдавались бы медленнее и их количество сократилось.