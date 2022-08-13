Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков опроверг информацию о намерении Казахстана с осени транспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 1,5 млн тонн нефти.

«Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке нефти (по маршруту БТД). Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти», — сказал Акчулаков на брифинге в Атырау, комментируя публикацию в СМИ о намерении Казахстана транспортировать по БТД с нынешней осени 1,5 млн тонн нефти.

«Это достаточно смешно считать, что этот объем поможет нам решить проблему с нашими экспортными направлениями. (…) Он, во-первых, не спасает, этот объем, жизнь не облегчает, во-вторых, у нас в министерстве планов подписания такого соглашения нет пока», — отметил он.

Министр уточнил, что на уровне нацкомпаний подобные переговоры вестись могут, но подобного рода соглашения должны «однозначно согласовываться с Минэнерго республики».