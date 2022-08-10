Доступ к сайтам восьми криптобирж, в том числе наиболее популярным — Binance, Kraken, FTX, Huobi Global, заблокирован в Узбекистане.

При попытке зайти на сайты криптобирж на их главных страницах появляется предупреждающий текст: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании постановления Кабинета Министров от 05.09.2018 г №707 «О мерах по совершенствованию информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет».

В соответствии с постановлением был утвержден порядок ограничения доступа к интернет-сайтам, содержащим информацию, распространение которой запрещено законодательством Узбекистана.

В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана. В декабре 2019 года южнокорейская Kobea Group получила первую и пока единственную лицензию на создание и осуществление деятельности криптобиржи в республике.