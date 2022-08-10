ООО “Aztelekom” внес изменения в тариф телекоммуникационных услуг по внедрению технологии GPON.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта, учитывая растущую потребность потребителей в высокоскоростном интернете и технологические требования, ООО “Aztelekom” ликвидировал тарифы 4 mbit/сек и 10 mbit/сек, и обеспечивает переход абонентов на высокоскоростной Интернет.

Согласно информации, с этой целью пользователи GPON (Gigabit Passive Optical Network) тарифов 4 mbit/сек и 10 mbit/сек с 6 августа 2022 года переводятся на тарифные пакеты 15 mbit/сек и 30 mbit/сек соответственно.

Этим изменением обеспечивается переход на высокоскоростной интернет.

Что касается изменений цен, то если раньше ежемесячная абонентская плата за 4 Мбит/с интернет тарифа составляла 12,5 AZN, то после изменения ежемесячная плата за 15 Мбит/с интернет тариф составляет 15 AZN.

Если для других 10 Мбит/с интернет-тарифов ежемесячная абонентская плата составляла 15,5 AZN, то для 30 Мбит/с интернет-пакета после изменения тарифа ежемесячная абонентская плата составила 18 AZN.