РФ может использовать подразделения, состоящие из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины.

К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В последнем отчете аналитики отмечают, что недавно мобилизованные российские батальоны жестче к населению захваченных территорий, чем профессиональные российские солдаты или даже призывники, которые прошли формальную военную подготовку.

Эти подразделения хуже подготовлены и менее профессиональны. Впрочем именно такие подразделения Россия привлекает, чтобы контролировать население захваченных территорий.

«Российские силы могут все чаще использовать некачественные, плохо обученные подразделения, которые, например, состоят из заключенных, для контроля над населением в оккупированных частях Украины. Такое развертывание может снизить компетенцию оккупационных властей и контрпартизанских операций и усилить украинскую поддержку движений сопротивления российской оккупации», — считают аналитики.