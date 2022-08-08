Индия за последние месяцы нарастила импорт российских продуктов нефтепереработки в три раза, почти до 100 тысяч баррелей в сутки. Из них 70 процентов приходится на мазут, остальное — биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки, пишет Economic Times.

За последние три года средний объем импорта продуктов нефтепереработки из России был лишь 30 тысяч баррелей в сутки, по данным компании Vortexa. Закупки Индией российской нефти в июле сократились на пять процентов, до 917 тысяч баррелей в сутки. В последнюю неделю июля и первую неделю августа показатель был ниже 400 тысяч баррелей в сутки.