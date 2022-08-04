За последние недели в российской армии обнаружились очевидные проблемы. На шестом месяце войны РФ не способна быстро восполнять потери в технике и живой силе. Это создает возможности для ВСУ, в частности — для проведения контрнаступления на юге. Такого мнения придерживаются многие западные эксперты, пишет The New York Times.

Доказательств проблем в российской армии предостаточно. Сюда относятся промахи артиллерии, жалобы на старую технику в перехватах, резкое увеличение убитых и раненых солдат. Россиянам нужна перегруппировка, но эксперты считают, что совершить ее будет сложнее, чем на первом этапе войны. При этом Путин может не слушать своих офицеров и приказывать продолжать атаки.

После отхода ВСУ из Лисичанска россияне объявили об оперативной паузе, однако штурмы и дальше совершались на многих участках фронта. Большинство наступлений проваливались, что показало одну из основных проблем россиян.

«Россияне измотаны, и вы не хотите давать им время на перегруппировку и отдых. Я понимаю желание нанести удар, когда они [россияне] устали», — сказала Элисса Слоткин, демократ от штата Мичиган в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, которая посетила Украину в прошлом месяце с небольшой группой законодателей.

Россия отправила на войну 85% своей армии. Но лишь немногие государства захватывали другую страну силами регулярного войска. У РФ нет такого потенциала, а объявлять мобилизацию Путин не хочет. Это будет официальное признание так называемой «специальной военной операции» полноценной затяжной войной.

На фоне потерь России пришлось снизить стандарты по набору людей на контрактную службу. Россия пытается компенсировать нехватку живой силы наемниками и так называемыми добровольцами. Однако здесь ощущается очередная проблема: недостаток инструкторов. Тренировать новичков некому, так как многие опытные солдаты уже погибли в Украине. РФ даже отложила весенний призыв на два месяца, ведь проводить обучение невозможно.

Среди других проблем эксперты отмечают использование устаревшей техники вместо уничтоженной и отвод части артиллерии от линии фронта, из-за чего она стала менее эффективной. Последнее решение было принято на фоне успешных ударов ВСУ по тыловым объектам и вражеским скоплениям.

Эксперты отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский видит слабость противника. Именно поэтому ВСУ перешли в контрнаступление на юге, куда враг сейчас активно стягивает подкрепление.