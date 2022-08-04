4 августа 2022 года посольство Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению религиозных радикалов. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Члены группировки совершили акт вандализма, ворвавшись в здание посольства. Они подняли на балконе здания религиозные флаги и выкрикивали радикальные религиозные лозунги.

После вмешательства полиции их вывели из здания и задержали. Сотрудники посольства при этом не пострадали. Местные правоохранительные органы занялись расследованием инцидента.

По дипломатическим каналам до сведения структур Великобритании было доведено предупреждение, касающееся обеспечения безопасности дипломатов и дипломатических зданий в соответствии с Венской конвенцией.

Отметим, что ответственность за нападение взяла на себя шиитская экстремистская организация The Mahdi Servants Union (Союз слуг Махди).

