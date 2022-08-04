Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало кредитное соглашение с ООО Masdar Azerbaijan Energy для финансирования солнечной электростанции (ГЭС) (проект Alat Solar — солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) вблизи поселка Алят в Азербайджане, сообщили в посольстве Японии.

«Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство достичь Парижского соглашения и довести долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году. Этот кредит поможет вам достичь этих целей и обеспечить стабильное электроснабжение», — отмечается посольство.