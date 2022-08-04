Россия, похоже, нашла новый способ доставки своей нефти на рынок в условиях западных санкций. Нефть смешивают в египетском порту, что затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, груз объемом около 700 тысяч баррелей российской нефти был доставлен на египетский нефтяной терминал Эль-Хамра на Средиземноморском побережье рано утром 24 июля. Через несколько часов другое судно забрало партию из порта, которая могла включать часть или всю российскую нефть.

Необычный шаг затрудняет отслеживание конечного пункта назначения груза. Поставки российской нефти становятся все более скрытыми, поскольку европейские покупатели начали избегать их после вторжения страны в Украину.

Через несколько часов после того, как первый танкер — Crested — покинул Эль-Хамру, прибыл еще один, Chris. Судно уже находилось в терминале несколько дней, но отошло от причала, чтобы он мог пришвартоваться.

Когда Крис наконец покинул Эль-Хамру 28 июля, он был почти полон. В настоящее время он пришвартован к нефтяному терминалу Рас-Шухейр на побережье Красного моря в Египте. Этот терминал также дает возможность смешивать российскую нефть с египетскими барелями.

Египет уже используется Россией в качестве транзитного маршрута для мазута. Неясно, является ли Эль-Хамра разовым портом или станет более широко используемым портом для потоков российской нефти.